Un altro esubero sta per essere piazzato. Come conferma stamane la Gazzetta dello Sport, Tomas Palacios saluta l'Inter e torna in Sud America, ma va in Brasile e non nella 'sua' Argentina.

Il difensore si trasferisce al Santos proprio quando qualcuno iniziava a pensare a una permanenza a Milano almeno fino a gennaio considerando la sua presenza in panchina lunedì scorso con il Torino. Niente di tutto questo. Accordo trovato per un prestito con diritto di riscatto in favore del club brasiliano fissato a 10 milioni di euro.

Dunque, si libera uno slot ulteriore nella rosa di Chivu...