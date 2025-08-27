"No" a tutti, per il Real Madrid, senza esitazione. Nico Paz viene ricercato in tutta Europa, ma a Chamartín gli hanno detto che contano su di lui per il 2026. Il suo futuro è luminoso e sotto i riflettori, ma deve aspettare un anno, evidenzia AS. Nel frattempo il talentuoso argentino ha dato priorità alla continuità in un posto che garantisca una crescita continua. Brillare, per avere la possibilità di andare al Mondiale. E questo significa Como, dove è un idolo. Un leader; un titolare fisso. Il piano è chiaro: Paz qui, poi la gloria . Continuare per una stagione. E nel 2026, tornare a casa.

Il Real Madrid ha la meglio: mantiene il 50% dei suoi diritti (ha venduto l'altro 50% per 6 milioni di euro) e diverse opzioni di riacquisto. Le clausole di riacquisto di Nico Paz sono le seguenti: 8 milioni di euro per recuperarlo quest'estate, 9 milioni di euro nel 2026 e 10 milioni di euro nel 2027. Ci sono tre possibilità. E la strada è la seconda: pagare quei 9 milioni la prossima estate e farlo tornare in squadra. Como avrà guadagnato 3 milioni di euro e, lungo il percorso, avrà goduto di due stagioni con un giocatore eccezionale. E Nico tornerà più maturo.

Non che le proposte siano mancate nel frattempo (l'Inter ci ha lavorato per settimane), ma la risposta è stata sempre la stessa sia da parte del Como sia da parte del Real Madrid: Nico non si muove. Nemmeno di fronte all'offerta schiacciante del Tottenham di 70 milioni di euro per ingaggiarlo quest'estate. Senza Savinho (Pep Guardiola è favorevole alla sua cessione, ma il consiglio di amministrazione del City non lo è altrettanto), gli Spurs hanno puntato su Nico, trovando però la strada sbarrata. E anche aumentando la proposta, le cose non cambierebbero perché Nico Paz ha la parola del Real Madrid. Sta realizzando il suo sogno, la sua decisione è di continuare questa stagione al Como, sotto la guida di Cesc Fàbregas, il suo più grande sostenitore.