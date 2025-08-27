Continuano le voci che vedono l'Al-Hilal in pressing su Piero Ausilio. Ma non è da escludere, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, che il ds possa allungare la fase di valutazione (a settembre è previsto un incremento del pressing saudita). Ausilio e Baccin sono fortemente nel mirino del club allenato da Simone Inzaghi ed entrambi dovranno decidere cosa fare.