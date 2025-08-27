Ripartito il campionato, riparte anche Viva el Futbol, programma Youtube che vede protagonisti Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. A commentare per primo la prima gara stagionale in campionato dell'Inter di Cristian Chivu è l'ex difensore nerazzurro Daniele Adani che sui vice-campioni d'Italia e d'Europa dice: "Sull’Inter io non ho dubbi. Dopo la separazione da Inzaghi è sembrata una squadra in costruzione… Io penso che l’Inter vada rigenerata, ma non ricostruita. Ha tenuto tutti i giocatori più forti, non ne ha dato via uno nonostante le richieste ricevute e in più ha aggiunto giocatori giovani e forti" ha premesso.

"La squadra per me è forte, non parte dietro al Napoli, ma parte pari - ha continuato sulle aspettative stagionali -. Ma nel momento in cui c’è una delusione, una disfatta dopo aver visto la squadra giocare una grande stagione, piomba il pessimismo, perché si sa le grandi squadre devono scontare questo, e nel momento di ripartire vedi anche le contendenti più pericolose. Ma l’Inter un minuto prima di scendere in campo a Monaco il 31 maggio era considerata da tutti quanti tra le 4 squadre più forti d’Europa che poteva giocarsela quasi alla pari col PSG. Non ha dato via nessun giocatore forte, ha messo più di qualcosa come abbiamo visto col Torino perché Sucic, Bonny non mi sembra siano entrati male… Non mi sorprende l’avvio dell’Inter. La domanda è: ti sorprende questo? No. Non mi sorprende".