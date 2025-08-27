"Questo trofeo ha un sapore speciale. Grazie di cuore a tutta la società Inter, al direttore Massimo Tarantino per avermi insegnato che nel Settore Giovanile l’obiettivo più grande non è vincere, ma aiutare ogni ragazzo a crescere come uomo e come atleta. È questa la vera vittoria".

Inizia così il post pubblicato sui social da Benny Carbone dopo la conquista della Supercoppa Primavera da parte della sua Inter U2, vittoriosa contro il Cagliari ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

"Le sconfitte lasciano cicatrici che ti formano, ma anche le vittorie, se vissute con cuore e umiltà, ti insegnano qualcosa di profondo e ti regalano emozioni che restano per sempre - ha aggiunto -. Per me, tifoso dell’Inter dalla nascita, vivere tutto questo è indescrivibile. È più di un traguardo: è la realizzazione di un sogno che porto dentro da bambino".

"Ringrazio anche i miei ragazzi, lo staff: siete stati tutti meravigliosi. Ma ricordiamoci che questo trofeo non è un punto d’arrivo. È solo la base da cui ripartire, con più fame, più coraggio e più passione. Per crescere insieme. Con l’Inter nel cuore. Sempre", conclude Carbone.