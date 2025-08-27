Man oft he Match in una finale, non può non essere contento Matteo Lavelli, protagonista ieri contro il Cagliari all'Arena Civica di Milano nel match che assegnava la Supercoppa Primavera. E dopo la gara, in cui la punta ha segnato il gol che ha portato ogni discorso ai calci di rigore, ha risposto alle domande di Radio TV Serie A: "Grandissima soddisfazione prima di tutto per il risultato, perché è importante iniziare con una vittoria e una coppa che porta serenità dentro la squadra e lo spogliatoio. In più c'è questo premio personale che mi tengo davvero stretto. Gli errori? Capitano, ogni giocatore può farli, si risolvono senza problemi. La partita è stata preparata nel modo giusto e abbiamo eseguito nel modo giusto. In campo ero tranquillo, so che questa squadra ha spunti, sa rimontare quando è sotto e l'abbiamo fatto anche stavolta. C'è tanto talento da parte di tutti, poi qualcuno ha determinate caratteristiche ma il talento è condiviso da ogni giocatore".