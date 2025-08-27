Yann Bisseck non compare nella lista dei convocati di Julian Nagelsmann, ct della Germania, in vista delle sfide contro Slovacchia e Irlanda del Nord valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Per la cronaca, il difensore dell'Inter era stato selezionato per la prima volta come rappresentante della Mannschaft per gli impegni di marzo, con tanto di esordio nel match contro la Nazionale italiana. A giugno, invece, complice l'infortunio accusato in occasione della finale di Champions League a Monaco di Baviera, era stato costretto a dare forfait.