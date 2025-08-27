Oggi si completeranno i playoff e domani sarà già tempo del "sorteggione" per quanto riguarda la Champions League 25/26. La Gazzetta dello Sport prova a incoraggiare il movimento italiano in una competizione nella quale un successo nostrano manca ormai da quando l'Inter di Mourinho alzò la coppa sotto il cielo di Madrid il 22 maggio 2010.

"Dalla Champions arrivano segnali a dir poco contraddittori. Non vinciamo la coppa da una vita: a maggio saranno sedici anni dall’ultima dell’Inter di Mourinho, un buio lungo come quello dal Milan 1969 alla Juve 1985. Inglesi, spagnole, Psg e Bayern sembrano sempre più forti (e lontane). Però l’Inter è reduce da due finali nelle ultime tre edizioni e l’Italia è ancora seconda nel ranking Uefa, addirittura la scorsa stagione ha conquistato la quinta squadra. E quindi? Abbiamo chance nella nuova Champions che debutta domani al sorteggione di Montecarlo, officiato dalla vecchia gloria Kakà, con Napoli, Inter, Juve e Atalanta strette tra le big che spendono ormai senza problemi centinaia di milioni?", si domanda la rosea.

Le big europee, a un primo sguardo, appaiono troppo distanti, quasi inarrivabili. Pesa la possibilità di fare investimenti notevolmente più grandi in particolare delle inglesi, del Real, del Barcellona, del PSG e del Bayern. Però resta la speranza suffragata da un fatto: "Non erano in tanti a immaginare l’Inter in finale dell’ultima Champions. Eppure è successo - sottolinea la rosea -. Il quarto posto nel gruppo. Il Feyenoord, il Bayern, il Barcellona nella più epica delle sfide. Contro il Psg è stato un massacro che rischia di avere conseguenze psicologiche: serviranno un po’ di buoni risultati per scacciare i fantasmi. L’Inter è l’italiana più attrezzata per la Champions, ma la più attesa è il Napoli. I nerazzurri hanno acquistato con Inzaghi una mentalità da coppe — la Champions non è il campionato — e al debutto in A hanno dimostrato solidità, concretezza, voglia di andare al tiro il prima possibile. Sucic ha completato la mediana da titolare, di Lookman non si parla più, un difensore centrale completerebbe una rosa che, rispetto all’anno scorso, non sembra aver vuoti. Chivu è al debutto".