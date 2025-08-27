"Le stesse facce, ma un'altra Inter". E' questo il titolo del Corriere della Sera nell'analisi della prestazione strabiliante offerta dai nerazzurri nell'esordio in stagione contro la squadra di Cristian Chivu. Il quotidiano si sofferma sui tratti d'identità dei cambiamenti del collettivo: "Preparazione ok, visto che le gambe girano, gioco verticale e più equilibrato; bastone e carota; un modo diverso di stare in campo". La rivoluzione della nuova vecchia Inter è appena iniziata.