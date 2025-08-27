Ademola Lookman resta all'Atalanta? Il futuro del nigeriano è ancora un'incognita. Di certo, come evidenzia il Corriere di Bergamo quest'oggi in edicola, si allenerà a parte fino a martedì 2 settembre, giorno successivo alla fine ufficiale del calciomercato. La sua situazione resta in stand-by e, nel caso in cui rimanesse a Bergamo, andrà reintegrato. Un'operazione sicuramente non semplice.

Niccolò Anfosso
