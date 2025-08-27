Dopo le 4 presenze al Mondiale per Club, Sucic ha fatto il suo debutto a San Siro con la maglia dell'Inter contro il Torino. Il centrocampista croato è stato uno dei protagonisti della vittoria per 5-0 nella prima giornata di Serie A.
Un match totale per il numero 8, nel vivo del gioco fin dal fischio d'inizio. Quattro conclusioni, due delle quali disinnescate con bravura da Israel, portiere granata. Due occasioni create, il 91,2% di precisione dei passaggi, 68 tocchi di palla.
Il match di Sucic è stato ricco, sia in fase di possesso che in non possesso. Ha impreziosito la sua prova con il bellissimo assist per Thuram in occasione del 2-0: Sucic ha partecipato alla pressione alta della squadra di Chivu e, dopo aver riconquistato il pallone grazie al lavoro dei compagni, ha verticalizzato immediatamente, servendo a Tikus un assist perfetto.
Tanto il lavoro in fase di non possesso: contrasti, possessi guadagnati e una presenza costante. Sono stati ben 14 i passaggi nella trequarti avversaria, conditi da 9 duelli e una voglia di recuperare ogni pallone, fino al 90'.
Autore: Raffaele Caruso
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:00 Deschamps: "Thuram? All'Inter gioca tra i due in avanti, con la Francia esterno. Pavard non convocato perché..."
- 16:45 Adani: "L’avvio dell’Inter non mi sorprende. Nessun dubbio sulla squadra di Chivu che non è dietro al Napoli. Ecco perché"
- 16:30 Viviano non ha dubbi: "Inter più forte e vi dico perché. Contro il Torino sarebbero entrati Arnautovic e Correa, invece oggi..."
- 16:15 videoL'assist per Thuram, i 14 passaggi nella trequarti del Torino e i 9 duelli. L'Inter celebra Sucic: "Ovunque in campo"
- 16:00 Trent'anni fa l'esordio di Zanetti. Il ricordo di Javier: "Ancora oggi sento le stesse emozioni"
- 15:45 UOL Esporte - Brusca frenata nella trattativa Inter-Santos per Palacios. Un club italiano tenta il difensore
- 15:30 La Primavera vince la Supercoppa, la gioia di Carbone: "Io tifoso dell'Inter dalla nascita, per me è un sogno. La vera vittoria..."
- 15:15 La prima volta dell'Inter nella Women's Champions League, sfida al Brann: le formazioni ufficiali
- 15:00 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 14:46 L'estate da sogno di Pio Esposito: l'attaccante dell'Inter verso la prima convocazione in Nazionale azzurra
- 14:32 InterNazionali - Francia, Thuram tra i 23 convocati di Deschamps: un'altra esclusione per Pavard
- 14:18 La Champions League 2025/2026 è ai nastri di partenza: già definiti i primi ricavi per l'Inter. I dettagli
- 14:04 Caressa: "Bene l'Inter di Chivu, ma non buttiamo via il lavoro fatto da Inzaghi"
- 13:49 SM - Palacios pronto a volare in Brasile. Ma non sarà l'unico a salutare: Taremi tra PSV e Panathinaikos
- 13:35 Trent'anni fa Javier Zanetti scendeva in campo in Inter-Vicenza: prima pagina di un amore lungo una vita intera
- 13:21 Serie A, oltre 4 milioni di spettatori su DAZN: Inter-Torino la seconda gara più vista
- 13:07 Florenzi dice addio al calcio: "Amico mio farai sempre parte di me. Grazie a chi mi ha accompagnato"
- 12:54 La Stampa - Torino, Asllani è il regista della ripartenza. E Baroni striglia i suoi dopo il pesante ko contro l'Inter
- 12:41 Corriere di Bergamo - Lookman in stand-by: si allena a parte fino al 2 settembre. In attesa di novità
- 12:28 Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Inter-Udinese affidata a Marchetti, al VAR ci sarà Marini
- 12:13 Lavelli: "Vittoria che dà serenità, mi tengo stretto il premio personale. La squadra ha talento"
- 12:00 CORTOCIRCUITO Inter, ZALEWSKI e PALACIOS via SENZA SOSTITUTO? Solo 21 di movimento. E in ATTACCO...
- 11:59 Carbone: "Anche contro il Cagliari i ragazzi hanno dimostrato una cosa"
- 11:45 SM - PSV e Panathinaikos su Taremi. Olandesi avanti nelle discussioni
- 11:30 Andrea Mancini: "Ho scoperto Leoni e segnalato Pio Esposito al Barça. Poi Pogba, David Silva..."
- 11:16 CdS - Sucic subito protagonista: ora per Chivu sarà dura rinunciare al croato
- 11:02 Champions, Capello: "La storia recente dell'Inter dimostra una cosa. C'è da trasformare la rabbia di Monaco: a Chivu non manca nulla per arrivare in fondo"
- 10:48 Sucic: "Amo lo stile di vita bucolico, non uso i social. Nazionale? Ogni volta un'emozione e sull'esordio in UCL..."
- 10:34 Corsera - Tre variabili sul prezzo di San Siro. E il comitato Sì Meazza fa un esposto alla Corte dei Conti
- 10:20 Corsera - Stesse pedine, nuova Inter: il tratto d'identità dei cambiamenti di Chivu
- 10:06 TS - Sucic brilla già nel centrocampo nerazzurro. Retroscena a sorpresa: nel 2021 fu bocciato dalla Primavera del Torino
- 09:52 TS - La cura Chivu funziona: l'Inter ha già cancellato i fantasmi del finale di stagione
- 09:38 TS - Ausilio e Baccin nel mirino dell'Al-Hilal: a settembre previsto pressing insistente dei sauditi
- 09:24 TS - Opportunità last-minute: sullo sfondo Akcicek e Chiarodia. Capitolo Taremi: non ci sono sviluppi immediati
- 09:10 GdS - Champions, si riparte. Big europee lontane, ma c'è l'esempio dell'Inter
- 08:56 CdS - Testa, gambe e nuovi principi: la "rivoluzione silenziosa" di Chivu
- 08:42 Prosinecki: "Sucic è esattamente come si è mostrato in questo inizio: totale. Sarà un pilastro della nuova epoca. Lo volevano in tanti, ma lui..."
- 08:28 CdS - Palacios saluta: nuovo difensore per Chivu? Marotta-Carnevali: dialoghi per Taremi
- 08:14 GdS - Sucic subito da veterano, ampi margini per Diouf: il futuro è già qui
- 08:00 GdS - Palacios saluta l'Inter e torna in Sud America: accordo trovato con il Santos. E si libera uno slot...
- 01:07 Prima GdS - Inter, largo a Sucic. Il giovane croato ha conquistato i tifosi. Con lui e Diouf il futuro nerazzurro è ora
- 00:00 Non iniziate a parlare di Chivuismo
- 23:47 Archiviato il Torino, è già tempo di pensare a Inter-Udinese: dove vederla in TV
- 23:33 Qui Udinese - Runjaic prepara il match contro l'Inter: previsto un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium
- 23:19 Grande prestazione contro il Torino, Sucic è il primo MOTM della stagione dell'Inter
- 23:05 Cagliari Primavera, Trepy: "Volevamo vincere questa finale, ma a volte basta un errore e può accadere di tutto"
- 23:01 Dall'Arabia - Al-Hilal, offerta ufficiale ad Ausilio e Baccin. Il ds apre dopo una telefonata con Inzaghi
- 22:37 Cagliari Primavera, Pisano: "C'è un po' di rammarico, ma sono contento perché siamo una squadra vera"
- 22:23 Sky - Su Taremi non c'è solo il PSV: forte interesse del Panathinaikos
- 22:09 La Russa: "Dispiaciuto per la Curva Nord. Ci vogliono equilibrio ma anche scelte coraggiose, non solo penalizzanti"
- 22:00 Supercoppa Inter-Cagliari, Carbone in conferenza: "Emozioni forti, i ragazzi meritano questo successo"
- 21:55 Inter Women sfida il Brann nelle qualificazioni alla Women's Champions League: le convocate di Piovani
- 21:52 Inter-Cagliari, Pisano in conferenza: "Ci abbiamo creduto, orgoglioso dei ragazzi"
- 21:50 Inter-Cagliari, Paul Mendy in conferenza: "Rammarico per il risultato"
- 21:46 Inter-Cagliari, Iddrissou in conferenza: "Sono felicissimo per questo risultato"
- 21:40 Inter, Thuram è diventato uno dei 4 giocatori con almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino
- 21:35 Bastoni, gol e assist nel vincente esordio dell'Inter in campionato: "Rieccoci"
- 21:21 Inter Primavera, Carbone: "Il club merita di fare questo tipo di partite, sono contento per i ragazzi". Poi ringrazia Zanchetta
- 21:13 Inter Primavera, Zarate: "L'obiettivo era vincere, sono felice di festeggiare. Carbone..."
- 21:08 Inter U20, Lavelli: "Gioia immensa e ottimo inizio. Questa Inter può arrivare in fondo"
- 20:55 Inter-Cagliari, Up&Down della Supercoppa: Zouin e Lavelli decisivi dalla panchina
- 20:42 Leoni al Liverpool, Buffon amaro: "C'è dispiacere. Siamo un campionato di passaggio. Ma non significa che..."
- 20:40 Lavelli riacciuffa il Cagliari nel finale, poi i rigori dicono nerazzurro: la Supercoppa è dell'Inter!
- 20:28 Viscidi: "Pio Esposito e Camarda? C'è una cosa che mi rende veramente felice"
- 20:13 Sky - Oristanio resta in Serie A: il Parma trova l'accordo con il Venezia, la formula
- 19:59 UFFICIALE - Udinese, nuovo innesto in attacco prima dell'Inter: dal Midtjylland arriva il polacco Buksa
- 19:45 Galante: "Inter, grande partenza. Thuram e Lautaro coppia affiatata, Sucic mi è piaciuto e un dato mi ha colpito"
- 19:30 UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
- 19:15 GdS - Palacios-Santos, l'affare è ai dettagli. L'Inter affonda per un nuovo difensore?
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER STRAVINCE, MERCATO ancora APERTO: PALACIOS via, TAREMI ancora NO. Le ULTIME