Tiene banco in primo piano, sulle pagine dell'edizione milanese del Corriere della Sera, la questione relativa allo stadio San Siro. Tre le variabili che, stando al quotidiano, determineranno il prezzo di vendita: le aree verdi, la rimozione del tunnel Patroclo e la rimozione parziale del Meazza. Ieri Luigi Corbani, presidente del Comitato Sì Meazza, ha integrato un esposto alla Corte dei Conti, chiedendo che i costi della demolizione dell'impianto siano a carico delle due squadre.