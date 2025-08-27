Nell'analisi dell'edizione odierna di TuttoSport c'è anche la prestazione dell'Inter nella prima giornata di Serie A. Dopo la batosta nella finale di Champions, le conseguenti tensioni nel Mondiale per Club, ecco che i nerazzurri hanno iniziato nel migliore dei modi il nuovo percorso stagionale. "La cura Chivu funziona", titola il quotidiano torinese a centro-pagina: "La squadra ha dimostrato di aver cancellato tutti i fantasmi".

Sezione: Rassegna / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 09:52
Autore: Niccolò Anfosso
