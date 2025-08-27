Sul suo canale YouTube, il giornalista e conduttore tv Fabio Caressa ha commentato la prima giornata di Serie A, chiusa dal netto successo dell’Inter sul Torino per 5-0.

Il giornalista ha elogiato i nerazzurri: “Molto bene l’Inter - ha esordito -. La vittoria contro il Torino ha anche un significato emotivo, dopo la finale di Champions. È un ciclo che si riapre con certezze e con giocatori nuovi. Non ho inserito Sucic nella mia top XI, ma ha giocato molto bene. Bonny ed Esposito potranno dare molto più di quanto offrivano Arnautovic, Correa e Taremi. Ho visto una squadra che Chivu ha già cambiato, pur restando fisica e tecnica, probabilmente molto aggressiva sui portatori di palla avversari”.

Allo stesso tempo, Caressa ha messo in guardia dall’entusiasmo eccessivo: “Ho sentito dire che la squadra lavora più fisicamente, come se con Inzaghi non si facesse nulla. Magari ora si lavora in maniera diversa, ma attenzione a sottovalutare il lavoro di Inzaghi: lui basava le scelte sui dati, che permettevano di gestire la rosa in base all’età media avanzata. Non è che non facesse lavorare la squadra. Buttare a mare il suo lavoro, visto dove è arrivata l’Inter, non è giusto”.

Infine, un invito alla prudenza anche sulle gerarchie di campionato: “Non bisogna esaltarsi troppo per la partita di ieri e nemmeno pensare solo a un duello Inter-Napoli. Ci sono altre squadre che possono inserirsi nella lotta”, ha concluso.