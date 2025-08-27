Commentiamo le ultime news di calciomercato. Dopo Zalewski e Asllani, l'Inter perfeziona anche l'uscita di Palacios in attesa di aggiornamenti da Taremi. Mercato in entrata chiuso?

Sezione: Web Tv / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
