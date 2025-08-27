In attesa dell'ufficialità e dopo le parole di lode espresse dal capo delegazione dell'Italia, Gianluigi Buffon, il sogno azzurro di Francesco Pio Esposito sembra ad un passo dal compiersi. Secondo le indiscrezioni svelate da Nicolò Schira, il giovane attaccante dell'Inter, la cui permanenza in nerazzurro è stata fortemente voluta da Cristian Chivu che non ha dubbi sulla fiducia da conferire al più brillante dei gioiellini di casa Esposito, va verso la sua prima convocazione in prima squadra con la Nazionale italiana.

Secondo Schira, Rino Gattuso avrebbe già deciso: il classe 2005 farà parte del doppio impegno in vista per gli azzurri contro Estonia e Israele. Oltre a Pio, il nome nuovo della lista del campione del Mondo 2006 è anche quello di Giovanni Leoni, nuovo difensore del Liverpool dopo il lungo corteggiamento tra le altre dell'Inter.