L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulle possibili mosse di mercato in casa Inter. Se ci sarà un'opportunità in questi ultimi giorni, i nerazzurri la coglieranno. Resta sullo sfondo il 19enne turco Akcicek del Fenerbahce. Secondo il quotidiano torinese verrà monitorato anche Fabio Chiarodia, 2005 del Monchengladbach. Ieri c'è stata l'uscita di Palacios, andato al Santos. Capitolo Taremi: Lille e PSV hanno sondato il terreno, come il Sassuolo: ma non ci sono sviluppi immediati.