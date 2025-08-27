L'edizione odierna di TuttoSport si concentra sulle possibili mosse di mercato in casa Inter. Se ci sarà un'opportunità in questi ultimi giorni, i nerazzurri la coglieranno. Resta sullo sfondo il 19enne turco Akcicek del Fenerbahce. Secondo il quotidiano torinese verrà monitorato anche Fabio Chiarodia, 2005 del Monchengladbach. Ieri c'è stata l'uscita di Palacios, andato al Santos. Capitolo Taremi: Lille e PSV hanno sondato il terreno, come il Sassuolo: ma non ci sono sviluppi immediati.
Sezione: Focus / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 09:24
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - Focus
TS - Sucic brilla già nel centrocampo nerazzurro. Retroscena a sorpresa: nel 2021 fu bocciato dalla Primavera del Torino
TS - Opportunità last-minute: sullo sfondo Akcicek e Chiarodia. Capitolo Taremi: non ci sono sviluppi immediati
Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
Altre notizie
Mercoledì 27 ago
- 10:48 Sucic: "Mi piace lo stile di vita bucolico, non uso i social. Nazionale? Ogni volta un'emozione e sull'esordio in Champions..."
- 10:34 Corsera - Tre variabili sul prezzo di San Siro. E il comitato Sì Meazza fa un esposto alla Corte dei Conti
- 10:20 Corsera - Stesse pedine, nuova Inter: il tratto d'identità dei cambiamenti di Chivu
- 10:06 TS - Sucic brilla già nel centrocampo nerazzurro. Retroscena a sorpresa: nel 2021 fu bocciato dalla Primavera del Torino
- 09:52 TS - La cura Chivu funziona: l'Inter ha già cancellato i fantasmi del finale di stagione
- 09:38 TS - Ausilio e Baccin nel mirino dell'Al-Hilal: a settembre previsto pressing insistente dei sauditi
- 09:24 TS - Opportunità last-minute: sullo sfondo Akcicek e Chiarodia. Capitolo Taremi: non ci sono sviluppi immediati
- 09:10 GdS - Champions, si riparte. Big europee lontane, ma c'è l'esempio dell'Inter
- 08:56 CdS - Testa, gambe e nuovi principi: la "rivoluzione silenziosa" di Chivu
- 08:42 Prosinecki: "Sucic è esattamente come si è mostrato in questo inizio: totale. Sarà un pilastro della nuova epoca. Lo volevano in tanti, ma lui..."
- 08:28 CdS - Palacios saluta: nuovo difensore per Chivu? Marotta-Carnevali: dialoghi per Taremi
- 08:14 GdS - Sucic subito da veterano, ampi margini per Diouf: il futuro è già qui
- 08:00 GdS - Palacios saluta l'Inter e torna in Sud America: accordo trovato con il Santos. E si libera uno slot...
- 01:07 Prima GdS - Inter, largo a Sucic. Il giovane croato ha conquistato i tifosi. Con lui e Diouf il futuro nerazzurro è ora
- 00:00 Non iniziate a parlare di Chivuismo
Martedì 26 ago
- 23:47 Archiviato il Torino, è già tempo di pensare a Inter-Udinese: dove vederla in TV
- 23:33 Qui Udinese - Runjaic prepara il match contro l'Inter: previsto un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium
- 23:19 Grande prestazione contro il Torino, Sucic è il primo MOTM della stagione dell'Inter
- 23:05 Cagliari Primavera, Trepy: "Volevamo vincere questa finale, ma a volte basta un errore e può accadere di tutto"
- 23:01 Dall'Arabia - Al-Hilal, offerta ufficiale ad Ausilio e Baccin. Il ds apre dopo una telefonata con Inzaghi
- 22:51 Voce al tifoso - Lettera aperta all'Inter dopo l'accordo con Coca-Cola
- 22:37 Cagliari Primavera, Pisano: "C'è un po' di rammarico, ma sono contento perché siamo una squadra vera"
- 22:23 Sky - Su Taremi non c'è solo il PSV: forte interesse del Panathinaikos
- 22:09 La Russa: "Dispiaciuto per la Curva Nord. Ci vogliono equilibrio ma anche scelte coraggiose, non solo penalizzanti"
- 22:00 Supercoppa Inter-Cagliari, Carbone in conferenza: "Emozioni forti, i ragazzi meritano questo successo"
- 21:55 Inter Women sfida il Brann nelle qualificazioni alla Women's Champions League: le convocate di Piovani
- 21:52 Inter-Cagliari, Pisano in conferenza: "Ci abbiamo creduto, orgoglioso dei ragazzi"
- 21:50 Inter-Cagliari, Paul Mendy in conferenza: "Rammarico per il risultato"
- 21:46 Inter-Cagliari, Iddrissou in conferenza: "Sono felicissimo per questo risultato"
- 21:40 Inter, Thuram è diventato uno dei 4 giocatori con almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino
- 21:35 Bastoni, gol e assist nel vincente esordio dell'Inter in campionato: "Rieccoci"
- 21:21 Inter Primavera, Carbone: "Il club merita di fare questo tipo di partite, sono contento per i ragazzi". Poi ringrazia Zanchetta
- 21:13 Inter Primavera, Zarate: "L'obiettivo era vincere, sono felice di festeggiare. Carbone..."
- 21:08 Inter Primavera, Lavelli: "Gioia immensa e ottimo inizio. Questa Inter può arrivare in fondo"
- 20:55 Inter-Cagliari, gli Up&Down della Supercoppa: Zouin e Lavelli decisivi dalla panchina
- 20:42 Leoni al Liverpool, Buffon amaro: "C'è dispiacere. Siamo un campionato di passaggio. Ma non significa che..."
- 20:40 Lavelli riacciuffa il Cagliari nel finale, poi i rigori dicono nerazzurro: la Supercoppa è dell'Inter!
- 20:28 Viscidi: "Pio Esposito e Camarda? C'è una cosa che mi rende veramente felice"
- 20:13 Sky - Oristanio resta in Serie A: il Parma trova l'accordo con il Venezia, la formula
- 19:59 UFFICIALE - Udinese, nuovo innesto in attacco prima dell'Inter: dal Midtjylland arriva il polacco Buksa
- 19:45 Galante: "Inter, grande partenza. Thuram e Lautaro coppia affiatata, Sucic mi è piaciuto e un dato mi ha colpito"
- 19:30 UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
- 19:15 GdS - Palacios-Santos, l'affare è ai dettagli. L'Inter affonda per un nuovo difensore?
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER STRAVINCE, MERCATO ancora APERTO: PALACIOS via, TAREMI ancora NO. Le ULTIME
- 18:45 Inter U23, Kamate: "Buon punto contro il Novara, ora testa alla prossima"
- 18:30 Inter Primavera, Cerpelletti: "Vogliamo onorare lo scudetto, faremo il possibile per vincere la coppa. Carbone..."
- 18:15 Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
- 17:55 Cagliari, Giulini: "Supercoppa Primavera contro l'Inter motivo di orgoglio". Poi racconta l'affare Esposito
- 17:41 I Led del Meazza rivelano alcuni dei nuovi partner commerciali dell'Inter
- 17:27 UFFICIALE - Nemanja Matic torna in Serie A: il serbo ha firmato per il Sassuolo
- 17:13 Amicizia oltre confine: Buchanan esulta come Thuram. Il Tikus lo omaggia sui social
- 16:59 De Siervo: "In bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23". Poi annuncia una novità
- 16:45 videoA Novara il primo storico punto per l'Inter U23: le immagini della partita
- 16:31 Palacios al Santos: il diritto di riscatto è stato fissato a 10 mln di euro. Per l'Inter una percentuale sulla rivendita
- 16:17 Como, Suwarso: "Non è vero che abbiamo rifiutato 70 mln di euro per Nico Paz"
- 16:03 Sassuolo, Carnevali allontana Taremi: "Giocatore da grande club, non ci stiamo pensando"
- 15:48 Buffon: "Pio Esposito in Nazionale? Il fatto che sia convocabile ci inorgoglisce. Ma deciderà Gattuso"
- 15:40 fcinInter, Tomas Palacios si trasferisce in prestito al Santos: le cifre dell'affare
- 15:34 Giudice Sportivo - Due giornate di squalifica per Cambiaso: salterà il derby d'Italia contro l'Inter
- 15:30 In Brasile - Palacios al Santos, affare fatto: l'argentino lascia l'Inter in prestito con diritto di riscatto
- 15:18 UFFICIALE - Kangasniemi dall'Inter all'Inter Turku, Ahola: "E' uno dei più grandi difensori finlandesi"
- 15:04 Conte: "Sarà una Serie A equilibrata. Per l'Inter non è un ritorno, è lì da anni e fa sempre molto bene"
- 14:50 UFFICIALE - Continua l'avventura in nerazzurro di Cocchi e Bovo: annunciato il rinnovo dei due canterani
- 14:35 Brasile, due impegni a settembre: non c'è Carlos Augusto nella lista dei convocati di Ancelotti
- 14:21 Moretto: "Taremi, Inter in attesa di offerte ufficiali. Anche il Sassuolo si è informato"
- 14:07 Inter Women, domani l'esordio in Champions col Brann. Piovani: "Giocheremo col coltello fra i denti"
- 13:53 Asllani scrive ai tifosi dell'Inter: "La mia gratitudine va a chi mi ha sostenuto, porterò questi colori sempre con me"
- 13:38 Torino, Masina ribadisce: "Non siamo stati all'altezza, dobbiamo metterci la faccia"
- 13:24 Bastoni: "Obiettivi? L'Inter non è a fine ciclo, non ci siamo mai nascosti. Io più 'bloccato' su consiglio di Chivu"
- 13:10 In Turchia - Il Fenerbahçe aspetta il rilancio dell'Inter per Akçiçek: fissato il prezzo per la cessione