Dopo la pesantissima sconfitta contro l'Inter, il Torino cerca di ripartire. E non sarà facile, vedendo il calendario che attende i granata tra agosto e settembre, prima e dopo la sosta. L'edizione odierna de La Stampa si concentra sull'arrivo di Kristjan Asllani dall'Inter, che viene definito come "il regista della ripartenza". Ieri si è allenato per la prima volta con i nuovi compagni. "Con Asllani si cambia: il Toro in mezzo deve scoprirsi, stabilizzarsi, affinarsi e trovare le persone giuste".

Poi il quotidiano evidenzia un aspetto importante: il tecnico Marco Baroni, nella seduta di ieri mattina, ci mancava poco perché perdesse le staffe, dopo la prima giornata dal passivo negativamente storico.