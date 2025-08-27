Didier Deschamps, dopo aver diramato la lista dei convocati per gli impegni di settembre della Francia, ha parlato in conferenza stampa di Marcus Thuram e Pavard. L'attaccante è stato convocato, il difensore invece no.

"Thuram? A sua discolpa, gioca in un sistema a due punte all’Inter, mentre da noi spesso viene schierato sull’esterno. Ha tutto, e ogni stagione lo dimostra: l’ultima è stata molto buona con l’Inter e ha iniziato bene anche questa - le sue parole -. Con noi ha avuto diverse occasioni, che non si sono sempre concretizzate, anche perché l’ho utilizzato soprattutto largo".

"Per Pavard non si tratta di una questione di livello, ma di utilizzo dei difensori: abbiamo tanti giocatori sull'asse destro. Ho preferito puntare su Lucas Hernandez, che pur non avendo molto minutaggio, ha esperienza e può giocare a sinistra o da terzino", ha aggiunto.