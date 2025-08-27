Mentre in Italia sembra fatta la trattativa tra Santos e l'Inter per Tomas Palacios, secondo le ultimissime indiscrezioni provenienti dal Brasile, l'affare sembra essersi improvvisamente arenato. Secondo quanto trapela d'oltreoceano il difensore nerazzurro avrebbe ricevuto una proposta da un club italiano, proposta che lo ha allettato e che attualmente sta valutando. Il termine per i negoziati con il club brasiliano è dietro l'angolo tenendo conto che la sessione di mercato si chiude martedì prossimo.

Il club di Santos, fa sapere, UOL, non considera l'affare saltato, ma non ha accolto la notizia con piacere e sta già pensando ad eventuali alternative alternative.