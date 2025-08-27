“Inter, largo a Sucic”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani. “Il giovane croato ha conquistato i tifosi. Con lui e Diouf il futuro nerazzurro è ora”.

Spazio anche al Milan: “Milan, c’è Rabiot. Svolta rossonera, pronti al blitz per il francese”.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 27 agosto 2025 alle 01:07
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print