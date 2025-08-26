Neanche il tempo per godersi il 5-0 rifilato ieri sera al Torino, che in casa nerazzurra è già tempo di pensare al prossimo appuntamento, vale a dire Inter-Udinese. La partita, valida per la 2ª giornata di Serie A, si disputerà domenica 31 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.