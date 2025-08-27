Sono passati trent'anni da quel lontano 27 agosto 1995 che segnò la prima tappa della lunga storia d'amore tra Javier Zanetti e l'Inter. Una data che l'ex capitano celebra sui social: "Trent'anni che c'è solo l'Inter" scrive come incipit del post Instagram attraverso il quale l'oggi vicepresidente ricorda quell'ormai lontano Inter-Vicenza.

"Un 27 di agosto del 1995 ho giocato la mia prima partita a San Siro e ancora oggi, 30 anni dopo, sento le stesse emozioni che quella prima volta - continua JZ -. Grazie a tutti voi! Sempre e per sempre, solo forza Inter".