Ancora una volta l'Inter U20 di Benny Carbone ha saputo raddrizzare una situazione sfavorevole nel punteggio, e stavolta lo ha fatto quando in palio c'era un trofeo, la Supercoppa Primavera. Sotto due volte contro il Cagliari, i giovani nerazzurri hanno saputo reagire e portare la partita ai calci di rigore, che li hanno premiati. A fine gara, intervistato da Radio TV Serie A, l'allenatore ha sottolineato il carattere dei suoi ragazzi: "Sì, è una caratteristica che l'Inter deve avere sempre, non deve mai mollare e deve cercare in ogni situazione di non perdere la testa e ribaltare ogni risultato sfavorevole. La storia di questo gruppo finora dice questo, siamo usciti da situazioni impossibili e anche in questa occasione i ragazzi lo hanno dimostrato".