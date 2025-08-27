Massimo Moratti è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe in condizioni critiche ma la situazione resta seria.

I medici hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente. A maggio scorso l'ex presidente nerazzurro ha compiuto 80 anni. Con l'Inter ha conquistato 16 trofei e nel 2010 ha vinto la terza Champions League della storia.