Dopo ultime stagioni travagliate, costellate da infortuni che lo hanno costretto a più panchina che minuti in campo, Alessandro Florenzi saluta il calcio giocato. A renderlo noto è lo stesso terzino che affida a Instagram le sue emozioni e con una lettera a cuore aperto rende nota la decisione ai fan. "Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.
Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me" si legge nel lungo e commovente post pubblicato dall'ormai ex giocatore di Roma e Milan.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Il resto della A
Altre notizie
- 14:18 La Champions League 2025/2026 è ai nastri di partenza: già definiti i primi ricavi per l'Inter. I dettagli
- 14:04 Caressa: "Bene l'Inter di Chivu, ma non buttiamo via il lavoro fatto da Inzaghi"
- 13:49 SM - Palacios pronto a volare in Brasile. Ma non sarà l'unico a salutare: Taremi tra PSV e Panathinaikos
- 13:35 Trent'anni fa Javier Zanetti scendeva in campo in Inter-Vicenza: prima pagina di un amore lungo una vita intera
- 13:21 Serie A, oltre 4 milioni di spettatori su DAZN: Inter-Torino la seconda gara più vista
- 13:07 Florenzi dice addio al calcio: "Amico mio farai sempre parte di me. Grazie a chi mi ha accompagnato"
- 12:54 La Stampa - Torino, Asllani è il regista della ripartenza. E Baroni striglia i suoi dopo il pesante ko contro l'Inter
- 12:41 Corriere di Bergamo - Lookman in stand-by: si allena a parte fino al 2 settembre. In attesa di novità
- 12:28 Serie A, gli arbitri della seconda giornata: Inter-Udinese affidata a Marchetti, al VAR ci sarà Marini
- 12:13 Lavelli: "Vittoria che dà serenità, mi tengo stretto il premio personale. La squadra ha talento"
- 12:00 CORTOCIRCUITO Inter, ZALEWSKI e PALACIOS via SENZA SOSTITUTO? Solo 21 di movimento. E in ATTACCO...
- 11:59 Carbone: "Anche contro il Cagliari i ragazzi hanno dimostrato una cosa"
- 11:45 SM - PSV e Panathinaikos su Taremi. Olandesi avanti nelle discussioni
- 11:30 Andrea Mancini: "Ho scoperto Leoni e segnalato Pio Esposito al Barça. Poi Pogba, David Silva..."
- 11:16 CdS - Sucic subito protagonista: ora per Chivu sarà dura rinunciare al croato
- 11:02 Champions, Capello: "La storia recente dell'Inter dimostra una cosa. C'è da trasformare la rabbia di Monaco: a Chivu non manca nulla per arrivare in fondo"
- 10:48 Sucic: "Amo lo stile di vita bucolico, non uso i social. Nazionale? Ogni volta un'emozione e sull'esordio in UCL..."
- 10:34 Corsera - Tre variabili sul prezzo di San Siro. E il comitato Sì Meazza fa un esposto alla Corte dei Conti
- 10:20 Corsera - Stesse pedine, nuova Inter: il tratto d'identità dei cambiamenti di Chivu
- 10:06 TS - Sucic brilla già nel centrocampo nerazzurro. Retroscena a sorpresa: nel 2021 fu bocciato dalla Primavera del Torino
- 09:52 TS - La cura Chivu funziona: l'Inter ha già cancellato i fantasmi del finale di stagione
- 09:38 TS - Ausilio e Baccin nel mirino dell'Al-Hilal: a settembre previsto pressing insistente dei sauditi
- 09:24 TS - Opportunità last-minute: sullo sfondo Akcicek e Chiarodia. Capitolo Taremi: non ci sono sviluppi immediati
- 09:10 GdS - Champions, si riparte. Big europee lontane, ma c'è l'esempio dell'Inter
- 08:56 CdS - Testa, gambe e nuovi principi: la "rivoluzione silenziosa" di Chivu
- 08:42 Prosinecki: "Sucic è esattamente come si è mostrato in questo inizio: totale. Sarà un pilastro della nuova epoca. Lo volevano in tanti, ma lui..."
- 08:28 CdS - Palacios saluta: nuovo difensore per Chivu? Marotta-Carnevali: dialoghi per Taremi
- 08:14 GdS - Sucic subito da veterano, ampi margini per Diouf: il futuro è già qui
- 08:00 GdS - Palacios saluta l'Inter e torna in Sud America: accordo trovato con il Santos. E si libera uno slot...
- 01:07 Prima GdS - Inter, largo a Sucic. Il giovane croato ha conquistato i tifosi. Con lui e Diouf il futuro nerazzurro è ora
- 00:00 Non iniziate a parlare di Chivuismo
- 23:47 Archiviato il Torino, è già tempo di pensare a Inter-Udinese: dove vederla in TV
- 23:33 Qui Udinese - Runjaic prepara il match contro l'Inter: previsto un allenamento a porte aperte al Bluenergy Stadium
- 23:19 Grande prestazione contro il Torino, Sucic è il primo MOTM della stagione dell'Inter
- 23:05 Cagliari Primavera, Trepy: "Volevamo vincere questa finale, ma a volte basta un errore e può accadere di tutto"
- 23:01 Dall'Arabia - Al-Hilal, offerta ufficiale ad Ausilio e Baccin. Il ds apre dopo una telefonata con Inzaghi
- 22:37 Cagliari Primavera, Pisano: "C'è un po' di rammarico, ma sono contento perché siamo una squadra vera"
- 22:23 Sky - Su Taremi non c'è solo il PSV: forte interesse del Panathinaikos
- 22:09 La Russa: "Dispiaciuto per la Curva Nord. Ci vogliono equilibrio ma anche scelte coraggiose, non solo penalizzanti"
- 22:00 Supercoppa Inter-Cagliari, Carbone in conferenza: "Emozioni forti, i ragazzi meritano questo successo"
- 21:55 Inter Women sfida il Brann nelle qualificazioni alla Women's Champions League: le convocate di Piovani
- 21:52 Inter-Cagliari, Pisano in conferenza: "Ci abbiamo creduto, orgoglioso dei ragazzi"
- 21:50 Inter-Cagliari, Paul Mendy in conferenza: "Rammarico per il risultato"
- 21:46 Inter-Cagliari, Iddrissou in conferenza: "Sono felicissimo per questo risultato"
- 21:40 Inter, Thuram è diventato uno dei 4 giocatori con almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino
- 21:35 Bastoni, gol e assist nel vincente esordio dell'Inter in campionato: "Rieccoci"
- 21:21 Inter Primavera, Carbone: "Il club merita di fare questo tipo di partite, sono contento per i ragazzi". Poi ringrazia Zanchetta
- 21:13 Inter Primavera, Zarate: "L'obiettivo era vincere, sono felice di festeggiare. Carbone..."
- 21:08 Inter U20, Lavelli: "Gioia immensa e ottimo inizio. Questa Inter può arrivare in fondo"
- 20:55 Inter-Cagliari, Up&Down della Supercoppa: Zouin e Lavelli decisivi dalla panchina
- 20:42 Leoni al Liverpool, Buffon amaro: "C'è dispiacere. Siamo un campionato di passaggio. Ma non significa che..."
- 20:40 Lavelli riacciuffa il Cagliari nel finale, poi i rigori dicono nerazzurro: la Supercoppa è dell'Inter!
- 20:28 Viscidi: "Pio Esposito e Camarda? C'è una cosa che mi rende veramente felice"
- 20:13 Sky - Oristanio resta in Serie A: il Parma trova l'accordo con il Venezia, la formula
- 19:59 UFFICIALE - Udinese, nuovo innesto in attacco prima dell'Inter: dal Midtjylland arriva il polacco Buksa
- 19:45 Galante: "Inter, grande partenza. Thuram e Lautaro coppia affiatata, Sucic mi è piaciuto e un dato mi ha colpito"
- 19:30 UFFICIALE - Mulattieri saluta l'Italia e il Sassuolo: l'ex Inter è un nuovo attaccante del Deportivo La Coruña
- 19:15 GdS - Palacios-Santos, l'affare è ai dettagli. L'Inter affonda per un nuovo difensore?
- 19:00 Rivivi la diretta! L'INTER STRAVINCE, MERCATO ancora APERTO: PALACIOS via, TAREMI ancora NO. Le ULTIME
- 18:45 Inter U23, Kamate: "Buon punto contro il Novara, ora testa alla prossima"
- 18:30 Inter Primavera, Cerpelletti: "Vogliamo onorare lo scudetto, faremo il possibile per vincere la coppa. Carbone..."
- 18:15 Tarantino: "Supercoppa Primavera grande occasione per noi. L'Inter prova sempre a raggiungere i traguardi"
- 17:55 Cagliari, Giulini: "Supercoppa Primavera contro l'Inter motivo di orgoglio". Poi racconta l'affare Esposito
- 17:41 I Led del Meazza rivelano alcuni dei nuovi partner commerciali dell'Inter
- 17:27 UFFICIALE - Nemanja Matic torna in Serie A: il serbo ha firmato per il Sassuolo
- 17:13 Amicizia oltre confine: Buchanan esulta come Thuram. Il Tikus lo omaggia sui social
- 16:59 De Siervo: "In bocca al lupo all’Inter per la nuova esperienza con l’Under 23". Poi annuncia una novità
- 16:45 videoA Novara il primo storico punto per l'Inter U23: le immagini della partita
- 16:31 Palacios al Santos: il diritto di riscatto è stato fissato a 10 mln di euro. Per l'Inter una percentuale sulla rivendita
- 16:17 Como, Suwarso: "Non è vero che abbiamo rifiutato 70 mln di euro per Nico Paz"