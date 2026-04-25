Dopo il rotondo 5-2 ottenuto a inizio aprile contro la Lazio, l'Inter Women s'impone sul Genoa, mantenendo inviolate le distanze rispetto alla capolista Roma, avanti di sei punti sulle nerazzurre. A tre giornate dalla fine della regular season, l'Inter Women se l'era vista brutta contro il Genoa, che era passato in vantaggio grazie alla rete di Georgsdottir. Nel corso del secondo tempo le nerazzurre riescono a ribaltarla grazie alla doppietta di Milinkovic, a cavallo tra il minuto 52 e il minuto 66. Adesso la testa dell'Inter è incentrata sul derby di domenica 2 maggio contro il Milan. Poi ci saranno le sfide con Juventus e Como a chiudere la regular season. Il secondo posto è già blindato e l'Inter si augura di poter accorciare ancora sulla Roma.