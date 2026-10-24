La Fiorentina si presenterà a San Siro con voglia di riscatto. Secondo il Corriere dello Sport, spazio in mezzo a Ndour in qualità di mezzala destra, Fagioli vertice basso e dal 1' ci sarà anche Brescianini. Al momento la scelta dell'attaccante non è ancora stata presa, c'è il ballottaggio tra Pellegrino e Beto, che verrà sciolto nella mattinata di domani a ridosso della gara.