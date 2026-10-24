Nel corso di un recente intervento su RTV38 durante la trasmissione "Il Salotto dello Sport", l'ex calciatore e campione del mondo Francesco Graziani ha parlato delle caratteristiche di Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter: "Pio mi piace molto e come caratteristiche mi ricorda Toni, ma c'è un però. Non ha ancora completato il suo percorso di crescita né dal punto di vista tecnico, né da quello caratteriale. Esposito non deve accontentarsi di quello che ha fatto e ha dimostrato in questa prima parte del campionato. Deve ambire a migliorarsi giorno dopo giorno".