Un punto a testa in occasione della sfida di Serie C tra Inter U23 e Sorrento, costrette ad accontentarsi del risultato di 1-1 frutto delle reti del sorrentino Starita e del nerazzurro Zuberek. In questo senso, il tecnico rossonero Vincenzo Maiuri ha commentato ai canali del club campano l'esito della sfida contro i giovani interisti: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Conoscevamo il valore e le qualità dei nostri avversari. Abbiamo fatto 75' di palla un po' a noi e un po' a loro, poi abbiamo un po' sofferto la loro fisicità quando c'era qualche palla lunga e qualche strattonata. Ne è venuto fuori un pareggio che lascia un po' di amaro in bocca per come si erano messe le cose. Sono un po' arrabbiato perché sul loro gol c'era un fallo di mano clamoroso di Tosto: quando vanno a rivedere al FVS non capisco cosa abbiano guardato perché l'ho rivisto anche a partita finita e il fallo di mano è clamoroso. Questa cosa mi ha dato tanto fastidio".
Autore: Carlo Alberto Gamba
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