Nonostante la finale dei play-off per il Mondiale conquistata, la Nazionale italiana Femminile di Andrea Soncin ha perso una posizione nel Ranking FIFA, scivolando al 14esimo posto, alle spalle della Norvegia. In testa alla classifica c’è ancora la Spagna, reduce dalle due amichevoli con gli Stati Uniti - attualmente secondi - che le hanno permesso di aumentare il gap sulle loro dirette inseguitrici. Completa il podio la Germania, uscita vincitrice dai test con Australia e Giappone.

Escono invece dalla top ten i Paesi Bassi, complice il balzo in avanti della Danimarca. Conquista due posizioni anche la Finlandia (prossima avversaria delle Azzurre nello spareggio verso la fase finale del torneo iridato), ora 22esima davanti a Scozia e Portogallo.