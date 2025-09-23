Sarà Fiorentina-Inter, in programma sabato 11 ottobre alle 17.30 al Viola Park, la gara della seconda giornata di Serie A Women trasmessa in diretta su RaiSport. Ufficiale il programma del secondo weekend di campionato: prima di Fiorentina-Inter, sabato 11 si giocheranno anche Lazio-Genoa (12.30) e Juventus-Como (15).



Domenica 12 ottobre, invece, il match delle 12.30 sarà quello tra Milan e Roma; alle 15 Ternana Women-Napoli Women, alle 18 il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Tutte le gare del campionato di Serie A Women sono trasmesse live e on demand su DAZN.