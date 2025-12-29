Spazio a commenti e analisi di Atalanta-Inter 0-1. La squadra nerazzurra torna a vincere uno scontro diretto, chiude al primo posto in classifica il suo 2025, rispondendo alle vittorie di Milan e Napoli. Segnali positivi da Luis Henrique, Esposito entra e spacca la partita. Chivu vince anche fuori dal campo nella battaglia comunicativa con Conte.