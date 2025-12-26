La Divisione Calcio Femminile della FIGC ha pubblicato gli orari delle prime tre giornate del 2026 della Serie A Women Athora. L'Inter di Gianpiero Piovani aprirà l'anno nuovo con la grande sfida alla Juventus programmata alle 15.30 di domenica 18 gennaio alle 15.30, con diretta DAZN e RaiSport; seguiranno poi gli incontri di domenica 25 gennaio contro il Como Women alle 15 e quello contro la Ternana di domenica 1° febbraio, anche qui con inizio alle 15.