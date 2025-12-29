Non solo Tarik Muharemovic: il Bournemouth ha messo gli occhi anche su un altro giocatore monitorato dall'Inter. Secondo Gianlucadimarzio.com, i Cherries sono infatti sulle tracce anche di Tiago Gabriel, difensore portoghese del Lecce, 18 presenze e un gol in stagione. La squadra del direttore sportivo Tiago Pinto lo vede come un rinforzo ideale in vista di gennaio.