Davide Frattesi resta uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. Il centrocampista azzurro sta trovando poco spazio anche con Chivu e durante la finestra invernale di calciomercato potrebbe separarsi dall'Inter.

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il costo storico di Frattesi a bilancio è pari a 32,4 milioni di euro (aggiornato al 30 giugno 2025), con oltre 12,7 milioni di euro ammortizzati finora.

Al 30 giugno 2025 il valore netto di Frattesi era pari a 19,6 milioni di euro. Nella stagione 2025/26, l’ammortamento dovrebbe essere pari a complessivi 6,54 milioni: al 31 dicembre 2025, così, il valore netto di Frattesi dovrebbe essere sceso a circa 16,36 milioni di euro.

All'Inter basterebbe cederlo ad una cifra superiore a questa per ottenere una plusvalenza già nel mercato invernale. Al 30 giugno 2026 il valore netto dovrebbe scendere a poco più di 13 milioni di euro.

Considerando anche l’eventuale risparmio legato ad ammortamento e stipendio lordo, il costo annuo a bilancio di Frattesi è pari poco meno di 12,1 milioni di euro, di cui 6,5 milioni legati all’ammortamento e 5,5 milioni di stipendio lordo (3 milioni di stipendio netto).