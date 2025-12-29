Una scelta importante quella di Cristian Chivu alla New Balance Arena di Bergamo per proteggere il primato in classifica dall'aggressione di un'Atalanta in un ottimo periodo di forma. L'allenatore dell'Inter ha sciolto l'unico dubbio di formazione a centrocampo, optando ancora una volta su Piotr Zielinski al posto degli altri due candidati Henrikh Mkhitaryan e Petar Sucic. Non si è trattato solo di una decisione basata sullo stato di forma, dopo tutto il polacco sta bene ed era in campo anche a Riad contro il Bologna, quindi non ci sarebbe stato nulla di strano a insistere con oltre una settimana (giorni di festa a parte) di lavoro nelle gambe. Il tecnico romeno ha scelto l'ex Napoli per proporre un assetto alternativo, affiancandolo in cabina di regia a Hakan Calhanoglu in modo da evadere serenamente l'eventuale pressing dei bergamaschi, che tendenzialmente aggrediscono alti per andare a recuperare subito il possesso o sporcare le linee di uscita. Un po' come lo stesso Bologna, prossimo avversario in campionato, come ha evidenziato proprio Chivu nei giorni scorsi, quanto basta per ipotizzare nuovamente lo stesso scenario tattico.
La coppia Zielinski-Calhanoglu, il doppio playmaker in estrema sintesi, ha permesso ai nerazzurri ospiti di uscire dal pressing senza troppe difficoltà e di mantenere il baricentro alto, costringendo l'Atalanta ad abbassarsi a sua volta una volta rinunciato alla pressione. Da qui soprattutto l'ottimo primo tempo dell'Inter, che forte di una costruzione pulita con giro palla basso alternato a cambi di gioco, complice un atteggiamento un po' rinunciatario dei padroni di casa, ha saputo avvicinarsi con convinzione alla porta difesa da Marco Carnesecchi creando spesso i presupposti per segnare. In questo contesto, è emersa la figura di Nicolò Barella, meno obbligato a compiti difensivi e più proiettato nell'area avversaria con movimenti da trequartista. Non è un caso se spesso si sia trovato nelle condizioni di concludere, con risultati però poco soddisfacenti. Idea interessante, che probabilmente tornerà in auge in determinate partite, magari già il 4 gennaio a San Siro nella rivincita contro il Bologna e che comunque richiede ancora tanto lavoro ad Appiano Gentile per migliorare i movimenti di chi ruota attorno al doppio play. Oltre al terzo centrocampista, anche gli esterni devono garantire migliori linee di passaggio e con la presenza in campo di Lautaro Martinez che si abbassa e funge da terzo regista il suo compagno di reparto deve garantire una migliore profondità.
L'esperimento tattico di Chivu, se di esperimento di può parlare, riporta alla mente una delle chiavi dello Scudetto numero 19 sotto la gestione di Antonio Conte. All'epoca, alla seconda stagione in nerazzurro, il tecnico salentino ha iniziato cercando di coinvolgere, a furor di popolo, Christian Eriksen. Il danese, arrivato nel gennaio precedente, non riusciva a integrarsi nella filosofia contiana ed era diventato ormai un caso. Schierarlo sulla trequarti toglieva equilibrio alla squadra e il numero dei gol subiti, così come l'ennesimo percorso negativo in Champions League, erano la conferma del rigetto tattico. Poi la svolta: Eriksen accanto a Marcelo Brozovic, con il solito Barella a completare il centrocampo. Il doppio play rappresentò la svolta in chiave Scudetto, perché con la pulizia tecnica del danese e del croato i nerazzurri mostrarono il meglio di loro, sia in fase di possesso sia in fase di rapida ripartenza.
Si tratta di un precedente che riporta alla mente quanto sta accadendo oggi in casa nerazzurra, con tutte le proporzioni del caso. Ma non sarebbe una forzatura immaginare che per Chivu un maggior coinvolgimento di Zielinski, nelle vesti di Eriksen versione 2021, possa essere una soluzione chiave per la propria squadra. Senza dimenticare che per caratteristiche anche Barella potrebbe interpretare questo ruolo di regista, ipotesi da tenere in considerazione soprattutto alla luce dei numerosi impegni che attendono l'Inter e richiederanno ampio turn over.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 20:58 Genoa, il ds Lopez: "Frendrup e Norton-Cuffy? Ci sono richieste, ma non vogliamo perdere giocatori importanti"
- 20:44 CF - Frattesi via a gennaio? Costo storico e annuo, valore a bilancio e plusvalenza: ecco le cifre in ballo
- 20:29 Zielinski come Eriksen, Calhanoglu come Brozovic, Barella come... Barella. Riecco l'idea del doppio play
- 20:13 Repubblica - Berenbruch, gli infortuni non allontanano le sirene di mercato. Sampdoria suggestionata dal 20enne
- 19:58 Infantino: "Ci sono posti nel mondo dove non c'è abbastanza calcio. Mondiale per Club un successo"
- 19:44 Arsenal, Arteta: "Stagione durissima, giochiamo ogni tre giorni ma stiamo resistendo"
- 19:30 CF - Conte punge, ma il Napoli è secondo per costo della rosa. Juve in vetta, chiudono Inter e Milan
- 19:14 Yuri Romanò: "Dell'Italia mi mancano amici, famiglia e... San Siro per andare a vedere l'Inter"
- 19:00 Rivivi la diretta! Tutto su ATALANTA-INTER, novità ACERBI, le parole di ZIELINSKI e l'evoluzione di LUIS HENRIQUE
- 18:51 Bournemouth, non solo Muharemovic: occhi anche su un altro giocatore osservato dall'Inter
- 18:37 Bookies - Scudetto, si consolida il primato dell'Inter. Prosegue la scalata della Juventus
- 18:22 Pazzini: "Super Lautaro, un trascinatore. Cosa avrei fatto sul gol al posto di Pio? A 19 anni..."
- 18:08 UFFICIALE - Novara, Andrea Dossena l'erede di Zanchetta: debutterà contro l'Inter U23
- 17:53 Fuorigioco, Infantino apre al cambiamento: "In futuro forse servirà essere avanti con tutto il corpo"
- 17:39 Bologna, Italiano: "Siamo vivi, però ci manca lucidità. E a gennaio avremo otto partite"
- 17:25 Moretto: "Su Giovane anche Atalanta e Roma. E al Verona piace molto Baldanzi"
- 17:10 fcinMlacic, situazione ingarbugliata. Discorso avviato tra Inter e Hajduk, ma l'Under 23 gli starebbe stretta
- 16:57 Serie C, definiti gli orari delle partite dalla 24esima alla 31esima giornata: il quadro dell'Inter U23
- 16:43 Galante: "Vincere a Bergamo è da grande squadra. L'Inter meritava di perderne meno perché..."
- 16:28 Bastoni dopo il successo sull'Atalanta: "Anno intenso chiuso in bellezza". Poi celebra la 'sua' Inter
- 16:14 Atalanta, Ederson: "Abbiamo tenuto l'Inter, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Loro lo hanno fatto e vinto"
- 15:59 Calhanoglu celebra la vittoria con l'Atalanta: "Chiudiamo l'anno con una vittoria. Arrivederci al 2026"
- 15:45 Pio Esposito a SM: "Reazione importante dopo la Supercoppa. Percorso positivo, serve solo una cosa"
- 15:30 Angolo Tattico di Atalanta-Inter - Barella libero di svariare, la Dea che punta forte sugli esterni: le chiavi
- 15:17 Atalanta, Palladino: "Match deciso dagli episodi, c’è rammarico. Giocato alla pari con la prima in classifica"
- 15:03 Lookman: "Con l'Atalanta successe molte cose, ma oggi è un altro giorno. Penso a come tornare al top"
- 14:49 Atalanta, Djimsiti chiede scusa: "Mi dispiace per l'errore. Ha cambiato la gara"
- 14:35 Muharemovic, entra in scena anche il Bournemouth: Tiago Pinto apprezza molto il bosniaco
- 14:21 Tripudio svizzero dopo la vittoria di Bergamo: le celebrazioni sociali di Akanji e Sommer
- 14:07 Bergomi: "L'Inter vince a Bergamo grazie a un errore ma con merito. Gran partita di Zielinski e Calhanoglu"
- 13:53 Sky - Allenamento terminato per l'Inter alla Pinetina: è tornato in gruppo Francesco Acerbi
- 13:38 Lautaro chiude l'anno alla grande: miglior cannoniere in A del 2025 e quarta di fila a segno
- 13:25 Marchetti: "Fascia destra Inter, non c'è una soluzione decisa. Muharemovic possibile chiave per Frattesi"
- 13:10 GdS - Giovane l'attaccante che manca a Chivu, Inter sempre più decisa. E ora ha anche un nuovo asso nella manica
- 12:56 Il Podcast di FcIN - Atalanta-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: risultato meritato e primo posto
- 12:42 GdS - Luis Henrique cresce, ma l'Inter valuta sempre un vice-Dumfries: Belghali nome caldo però...
- 12:28 Sorrentino: "L'Inter fa sempre la partita, ma a volte si piace. Ora l'obiettivo è uno"
- 12:14 Condò: "Inter dominante per un tempo, ma vince per uno strafalcione. Il valore dell'Atalanta, però..."
- 12:00 SCONTRO DIRETTO vinto, CHIVU trionfa DENTRO e FUORI dal CAMPO. LUIS HENRIQUE bene, PIO predestinato
- 11:45 Toni: "Frattesi deve cambiare squadra: all'Inter sarà sempre considerato uno da ultimi minuti"
- 11:30 CdS - Inter, finalmente 3 punti in un big match. E finalmente un episodio decisivo...
- 11:16 Trevisani: "L'Inter ha tre trascinatori. Zielinski oggi è meglio di Barella. Polemica Conte-Chivu? Il Napoli è favorito"
- 11:02 Moviola CdS - La Penna perfetto. E qualcuno impari come si fanno gli annunci
- 10:48 Ranocchia: "Ottima Inter, anche se fa fatica in un aspetto. Non è facile a Bergamo dopo Supercoppa e vacanze"
- 10:34 Pio Esposito: "Assist a Lauti, ecco cosa ho pensato. Nazionale? Ora è giusto pensare all'Inter perché..."
- 10:20 Ederson: "Potevamo fare di più? Facile dirlo, però l'Inter è forte. Meglio il secondo tempo, ma..."
- 10:06 Adani: "Inter, fattore Esposito. Se a quell'età entri e incidi subito, i compagni ti vogliono bene"
- 09:52 Simonelli: "Supercoppa potrebbe cambiare format e sistemazione. Invertire Milan-Como e Inter-Lecce? Dico che..."
- 09:38 Pagelle TS - Akanji inappuntabile, Barella da leader maximo. Luis Henrique da 5,5
- 09:24 TS - Atalanta-Inter, film già visto. Segna l'imprescindibile Lautaro: che numeri per l'argentino
- 09:10 Pagelle CdS - Lautaro 7,5, Zielinski 7. E non ci sono insufficienze
- 08:56 Moviola GdS - Thuram, De Ketelaere e Scamacca: tre gol in offside
- 08:42 Pagelle GdS - Lautaro micidiale lince, Esposito come a Pisa, Akanji cancella Scamacca. Ma ci sono anche due bocciati
- 08:28 GdS - Chivu vs Conte: "Si può andare a giocare a calcio senza tirare fuori altro"
- 08:14 GdS - Un'Inter matura risponde a Milan e Napoli. Ma bisogna porsi una domanda
- 08:00 Dominio, errori... poi ci pensa sempre lui: LautaGol colpisce e affonda la Dea. Tre punti di platino nell'ultima del 2025
- 00:04 videoAtalanta-Inter 0-1, Tramontana: "Finalmente un big match vinto. E la non 'risposta' di Chivu a Conte..."
- 00:00 Un anno sulle montagne russe e chiuso al primo posto: bye bye 2025
- 23:52 Atalanta, Ederson in conferenza: "L'Inter mi segue? Voci normali, significa che sto facendo bene"
- 23:50 Atalanta-Inter, la moviola - La Penna fischia poco, ma vede bene nei tre gol annullati: giuste le decisioni chiave
- 23:47 Luis Henrique a ITV: "L'Atalanta marca sempre a uomo, è difficile per gli esterni. Ma in squadra c'è tanta qualità"
- 23:43 Zielinski in conferenza: "Mie responsabilità per come è andata l'anno scorso. Scudetto? Non ci interessa ciò che scrivono i giornali"
- 23:42 Atalanta, Palladino in conferenza: "Usciamo con un po' di rammarico, purtroppo gli episodi hanno spostato il risultato finale"
- 23:41 Esposito a ITV: "Cerco di apprendere da questi grandi campioni, fino a poco fa ero in B..."
- 23:36 La convinzione di Zielinski a ITV: "Una squadra come la nostra deve avere grandi obiettivi"
- 23:34 Chivu a ITV: "Semplice parlare quando si vince, oggi contava portare a casa i tre punti"
- 23:30 Zielinski a DAZN: "L'anno scorso il mister aveva i suoi titolarissimi, ora Chivu coinvolge tutti di più"
- 23:29 Chivu in conferenza: "Chi fa casino può farlo, io non lo farò. Vogliamo essere all'altezza delle aspettative"
- 23:25 Atalanta, Palladino a DAZN: "Contro squadre come l'Inter devi essere perfetto. Il gol ci ha fatto male"
- 23:13 Chivu: "Sono contento del risultato, del resto dite che conta molto. Non mi interessa quello che dice Conte"