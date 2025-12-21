Ultimo impegno del 2025 per l'Inter Women. Le nerazzurre questo pomeriggio alle ore 14:30 scenderanno in campo contro il Como 1907, nel match valido per gli ottavi di Coppa Italia Femminile 2025/26, prima uscita della squadra di Gianpiero Piovani nella competizione. Queste le formazioni ufficiali:

COMO 1907 (4-3-1-2): 22 Guidi; 24 Pittaccio, 23 Pisani, 3 Veritti, 16 Rizza; 17 Conc, 10 Eriksen, 21 Colombo; 87 Boquete; 11 Moraca, 9 Del Estal.

In panchina: 1 Fierro, 81 Mustafic, 2 Sandvej, 4 Falloni, 5 Nichele, 6 Trevisan, 18 Picchi, 19 Gelmetti, 20 Saggion.

Coach: Selena Mazzantini

INTER (3-4-3): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andres; 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 20 Detruyer, 4 Pleidrup; 22 Schough, 9 Polli, 7 Bugeja.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 10 Magull, 11 Van Djik, 18 Glionna, 31 Wullaert, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

