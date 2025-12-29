La Gazzetta dello Sport ha raggiunto in Russia Yuri Romanò, che racconta in termini molto positivi la sua esperienza nelle file del Fakel Novy Urengoy. Pur aprendo uno spiraglio ad un suo ritorno in Italia, dove, rivela il campione del mondo, ci sono diverse cose che gli mancano: "La famiglia, gli amici, l’affetto dei tifosi dopo il trionfo Mondiale anche se l’ho già conosciuto nel 2022 dopo la vittoria in Polonia. E poi San Siro dove amo andare a vedere l’Inter".

Le partite in streaming non sono a suo dire un ripiego sempre praticabile: "Non è la stessa cosa. E poi con questo fuso orario non sempre ci riesco. Si va dal +2 al +6 e quindi capita che a volte sono avanti 6 ore rispetto alla partita dell’Inter, quindi da me è notte fonda. Purtroppo ho seguito la semifinale di Supercoppa... Ci rifaremo".