Errore fatale quello di Berat Djimsiti che nel tentativo di passare il pallone a Kolasinac ha praticamente propiziato il gol di Lautaro Martinez che a sua volta servito da Pio Esposito ha sbloccato il match di ieri sera contro l'Inter, rete valsa la vittoria della squadra di Cristian Chivu. Un errore che il capitano della Nazionale albanese non ha ancora digerito e per il quale chiede scusa sui social.
"Mi dispiace per i compagni e i tifosi di aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara" si legge nel post Instagram pubblicato dal 19 di Raffaele Palladino che all'indomani dal ko incassato contro i cugini nerazzurri si rivolge a compagni e supporters. "Forza Atalanta sempre" conclude il difensore. Post inondato da commenti di supporto di compagni ed ex compagni tra i quali spunta anche il messaggio del doppio ex di Atalanta e Inter, Robin Gosens.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
