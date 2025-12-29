Giampaolo Pazzini elogia la vittoria dell'Inter e l'apporto di Lautaro Martinez a Bergamo. "Una vittoria pesante perché vincere a Bergamo contro un'Atalanta che veniva da tre vittorie è complicato. Unico neo: ha creato tanto e non è stata molto cinica. Ci è voluto un super Lautaro, che ha fatto una prestazione di livello. Ha trascinato da leader. Poi bravissimi Akanji e Zielinski".

"L'Inter a volte è talmente bella, ci arriva talmente semplicemente, che loro si dicono che tanto il gol lo fanno - aggiunge l'ex attaccante a Pressing -. Se vedi le due conclusioni di Lautaro nel primo e secondo tempo ci va con una cattiveria diversa. La giocata di Pio Esposito è una giocata per fare gol. Cosa avrei fatto al posto di Pio Esposito? A 19 anni non puoi non darla al tuo capitano... (ride, ndr)".