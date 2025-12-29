Arrivata la vittoria nell'ultimo turno di campionato, la Sampdoria vuole agire pesantemente sul mercato e aggiustare la rosa a disposizione di Gregucci per la seconda parte di stagione. Secondo la Repubblica i doriani stanno cominciando a muovere i primi passi in tal senso e a proposito di profili da vagliare uno emerso particolarmente è quello di Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell'Inter U23, quest'anno reduce da un inizio stagionale travagliato per via dei problemi alla caviglia che lo hanno tediato, è entrato nel mirino del club ligure che considera il classe 2005 uno dei prospetti più interessanti del momento.

Il 20enne, mediano in grado di combinare tecnica, intelligenza tattica e ottima gestione del pallone, è seguito dall'agente di mercato Giovanni Bia, lo stesso di Alessandro Bellemo, centrocampista proprio della Sampdoria che, secondo quanto scritto dal quotidiano romano, potrebbe partire già a gennaio. Curiosità non banale da tenere in considerazione nell'eventuale trattativa con l'Inter per Berenbruch.