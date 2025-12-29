Vittoria che permette all'Inter di concludere il 2025 con un sorriso. Sorriso che bilancia la delusione della Supercoppa italiana, competizione che la squadra di Chivu ha salutato in semifinale contro il Bologna, avversario che peraltro ritroverà nel prossimo turno di Serie A. Ma prima di tornare a pensare alla squadra di Vincenzo Italiano che a Riad ha complicato non poco la vita dei nerazzurri, i vice-campioni d'Italia si godono il successo di ieri sera contro l'Atalanta valso ai nerazzurri di Milano i tre punti che valgono ancora la testa della classifica in solitaria. A commentare quanto ottenuto alla New Balance Arena nella serata di ieri è il bergamasco d'adozione, Alessandro Bastoni.

Il difensore di Chivu ha commentato sui social la vittoria ottenuta contro la Dea, risultato che ha permesso agli interisti di chiudere "un anno intenso in bellezza" come sottolinea il 95 dell'Inter su Instagram dove non si esime dal sottolineare i meriti di "un gruppo incredibile, in testa alla classifica. Forza Inter" conclude.