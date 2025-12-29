Daniele Adani commenta a La Domenica Sportiva il successo dell'Inter in casa dell'Atalanta. "Il fattore Esposito, che chiamo ragazzo delle cose giuste. Entri e devi in pochi attimi capire e un attaccante sa quando ha spazio per calciare o passare al compagno", afferma.

"Quando a quell'età entri e ti fai trovare così pronto poi i compagni ti vogliono bene, sei accettato, sei felice. Poi una cosa è far bene quando entri e un'altra è far bene come rincalzo, perché Lautaro e Thuram sono la coppia titolare", dice ancora Adani.