Nell'ambito della successione di Marcos Senesi, destinato a lasciare il club in estate, il Bournemouth, squadra che ha come direttore sportivo quel Tiago Pinto visto alla Roma, ha messo nel mirino Tarik Muharemovic, il difensore del Sassuolo inseguito con decisione anche dall'Inter. Bisognerà capire eventualmente le richieste del Sassuolo e la risposta dei Cherries, ma il legame saldo tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali può fungere da volano importante per l'operazione. Lo riferisce Sky Sport.