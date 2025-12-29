Tutto davvero troppo facile per la Roma, che batte 3-1 il Genoa e sale a quota 33 punti in classifica, tornando al quarto posto. Il primo tempo dei giallorossi è devastante e il Grifone fa troppi errori decisivi nell'economia dell'incontro: apre le danze Soulé, bravo a freddare Sommariva con un sinistro secco da dentro l'area. Il raddoppio porta la firma di Manu Koné, mentre il tris è realizzato da Ferguson, dopo una corta respinta del portiere dei liguri. Nel secondo tempo c'è tanta gestione giallorossa, mentre gli uomini di De Rossi non riescono mai a rientrare in partita, se non per il gol di Ekhator che nel finale accorcia le distanze per il definitivo 3-1.