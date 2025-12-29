In Atalanta-Inter 0-1, per la Gazzetta dello Sport, non ci sono dubbi: il migliore in campo è stato l'autore del gol. Lautaro Martinez riceve un 7 in pagella e la palma del man of the match: "Micidiale lince: sgattaiola senza lasciare tracce che riconducano a lui e mette la zampina sul gol che vale il primato".

Molto bene anche l'autore dell'assist, Esposito (7): "Cambio portentoso: entra in scena e al primo pallone giocato, più o meno come era successo a Pisa, manda in porta Lautaro. Se vi sembra poco…".

Sulla stessa valutazione c'è Akanji (7): "Cancella Scamacca come fosse gesso sulla lavagna. Serra con il nastro adesivo ogni potenziale scena del crimine, da guardia accorta. Rientro da campione".

Due i bocciati. Uno è Bisseck (5,5): "Quelle gambe che sembrano trampoli sono un vantaggio da sfruttare. Ma non eliminano le distrazioni: perde Samardzic e per poco non ne derivano guai seri".

L'altro è Luis Henrique (5,5): "Gioca la settima di fila da titolare e osa di più, come gli ha chiesto Chivu. Ma inserendosi bene spreca una comoda palla gol sullo 0-0".

Chivu 7: "Controlla e a tratti domina, azzecca l’idea Pip. Suda freddo nel finale, con il 5-4-1 d’ordinanza conservativa. Ma l’Inter è lassù".

6,5 per Sommer, Barella, Calhanoglu, Zielinski e Dimarco; 6 per Bastoni, Thuram, Mkhitaryan e Carlos Augusto; senza voto Frattesi e Diouf.