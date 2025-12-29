Francesco Acerbi è tornato a lavorare col gruppo questa mattina, nel primo allenamento post-vittoria contro l'Atalanta e in vista del match del 4 gennaio col Bologna. Come riporta Sky Sport, il difensore nerazzurro, ferrmo dalla gara di Champions League contro il Liverpool per un risentimento muscolare, ha smaltito il problema ed è pronto a tornare a disposizione di Cristian Chivu.

Inter allenamento terminato. Acerbi è tornato a lavorare col gruppo. @SkySport @APaventi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) December 29, 2025