È stato definito il programma delle gare dalla quinta alla dodicesima giornata di ritorno dei tre gironi della Serie C Sky WiFi. Questo il dettaglio completo dei nuovi orari delle partite dell'Inter U23 di Stefano Vecchi:

24ESIMA GIORNATA
INTER U23-PERGOLETTESE Sabato 31 gennaio ore 17.30

25ESIMA GIORNATA
TRIESTINA-INTER U23 Domenica 7 febbraio Ore 14.30

26ESIMA GIORNATA
INTER U23-LUMEZZANE Mercoledì 10 febbraio Ore 20.30

27ESIMA GIORNATA
OSPITALETTO FRANCIACORTA-INTER U23 Lunedì 16 febbraio Ore 20.30

28ESIMA GIORNATA
RENATE-INTER U23 Sabato 21 febbraio Ore 17.30

29ESIMA GIORNATA
INTER U23-ALCIONE MILANO Sabato 28 febbraio Ore 20.30

30ESIMA GIORNATA
CITTADELLA-INTER U23 Martedì 3 marzo Ore 20.30

31ESIMA GIORNATA
INTER U23-ALBINOLEFFE Sabato 7 marzo Ore 14.30

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 29 dicembre 2025 alle 16:57
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print