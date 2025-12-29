Paolo Condò analizza dalle colonne del Corriere della Sera quanto avvenuto nella giornata di campionato tuttora in corso. "Non era ancora successo che tutte le grandi vincessero assieme, circostanza che in genere premia chi ha l’impegno più difficile, e quindi l’Inter. La gara di Bergamo si è giocata a un ritmo infernale degno della Premier, e infatti a risolverla non è stata una prodezza, ma uno strafalcione di Djimsiti in debito di ossigeno che Lautaro non ha perdonato".

"Inter dominante ma spuntata nel primo tempo, match equilibrato nella ripresa, quando l’Atalanta pensava che il piano di lasciar sfogare la sua bestia nera per raccoglierne i resti al tramonto filasse a gonfie vele. Invece è stata l’Inter a superare i propri limiti, e il valore della rivale — vederla così distante è un’assurdità — fa sì che dopo Roma questo sia il secondo scontro diretto portato a casa. Acqua al mulino di Chivu".